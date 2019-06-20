Путин сообщил, что провел в перелетах с 2012 года несколько месяцев

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил во время прямой линии, что провел с 2012 года в перелетах несколько месяцев.

"С 2012 года по сегодняшний день, если посчитать, сколько я в воздухе находился, в общей сложности несколько месяцев", - сказал Путин.

Он также ответил на вопрос одной из курсанток Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, есть ли шанс у девушки-летчицы попасть в экипаж к президенту: "Наверное, есть. Но обращаю внимание, что я пользуюсь самолетами авиакомпании "Россия", а они не входят в состав Вооруженных сил".