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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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Путин сообщил, что провел в перелетах с 2012 года несколько месяцев

Президент утвердительно ответил на вопрос одной из курсанток Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, есть ли шанс у девушки-летчицы попасть в экипаж к главе государства

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил во время прямой линии, что провел с 2012 года в перелетах несколько месяцев.

"С 2012 года по сегодняшний день, если посчитать, сколько я в воздухе находился, в общей сложности несколько месяцев", - сказал Путин.

Он также ответил на вопрос одной из курсанток Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, есть ли шанс у девушки-летчицы попасть в экипаж к президенту: "Наверное, есть. Но обращаю внимание, что я пользуюсь самолетами авиакомпании "Россия", а они не входят в состав Вооруженных сил".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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