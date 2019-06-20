Для транспортировки косаток в Приморье создали пункты для замены им воды

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Пункты для замены воды в ваннах, с помощью которых из бухты Средней в Приморье транспортируют косаток и белух к местам выпуска в дикую природы, организовали на маршруте их перевозки. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в распространенном в четверг пресс-службой администрации края видеокомментарии.

В ходе программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в четверг было объявлено об отправке первой группы содержавшихся в бухте Средней в Приморском крае косаток и белух к местам выпуска. Перевозить их будут в специальных ваннах автомобильным и речным транспортом.

"Борта оборудованы специальной мягкой тканью с тем, чтобы животные были в безопасности, при транспортировке не поранились. Организованы пункты дозаправки водой по маршруту следования, маршрут следования довольно длительный - 1,8 тыс. км. В составе каравана есть автомобили с необходимым запасом соли. Всего сопровождать [животных] будут порядка 70 человек", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что власти Приморья содействовали решениям, которые были связаны с обеспечением безопасности и достойных условий содержания животных, контролем за их средой обитания, за качеством воды. Он пообещал, что администрация края и дальше будет продолжать следить за ситуацией и оказывать помощь в процессе выпуска.

Это победа

Начало отправки первых животных к месту выпуска поддержали зоозащитные организации, которые с самого начала истории боролись за возвращение морских животных в родную среду обитания. По мнению председателя общественной организации "Друзья океана", которая входит в обширную коалицию "Свободу касаткам и белухам", Вячеслава Козлова, это не в последнюю очередь результат внимания президента и журналистов.

"Нас очень радует, что началось движение в этом вопросе. Это действительно "чудодейственная" прямая линия. Все же, к сожалению, до сих пор общественность не допущена до процесса контроля за всей этой ситуацией, и отсюда возникает ощущение, что что-то неладно, что что-то спрятано. Мы считаем очень важным допустить общественность к этому процессу, чтобы побольше открытости было", - сказал Козлов в беседе с ТАСС.

Как заявил в ходе прямой линии вице-премьер Алексей Гордеев, чтобы ситуация с "китовой тюрьмой" не повторилась в будущем, правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов животных в культурно-просветительских целых. Останется возможность ловить лишь для научных целей и в качестве традиционных видов деятельности народов крайнего севера.

"Вот это очень важное решение, которого мы все добиваемся. Можно выпустить косаток, и это будет победа в сражении, но если запретить отлов - это была бы полная победа. Надеемся, что за словами вице-премьера последуют реальные решения, реальные законы", - сказал председатель "Друзей океана".