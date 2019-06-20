Кузнецова предлагает создать институт сертифицированных нянь в условиях нехватки яслей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что в России следует развивать институт сертифицированных нянь, чтобы восполнить таким образом нехватку мест в яслях.

В четверг в ходе "Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным" молодая мама маленького ребенка задала вопрос о поддержке матерей, воспитывающих детей до 3 лет. Вопрос касался, в частности, сложностей с устройством ребенка старше 1,5 лет в ясли и пособия в размере 50 рублей, которое выплачивается с 1,5 до 3 лет ребенка.

По мнению Кузнецовой, одним из решений этого вопроса может стать внедрение института государственных сертифицированных нянь.