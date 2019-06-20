Минтруд рассмотрит возможность направления средств соцконтракта на выплату долгов ЖКХ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минтруд намерен рассмотреть возможность направления средств социального контракта на погашение задолженности по ЖКХ и кредитам, сообщил в четверг первый замглавы министерства Алексей Вовченко на Форуме социальных инноваций на ВДНХ.

"Можно было бы подумать над таким направлением социального контракта, как снижение долговой нагрузки на семью. Это может быть задолженность по оплате за ЖКХ, рефинансирование каких-то несправедливых кредитов. Это держит людей очень крепкими клещами. Мы подумаем над этим", - сказал Вовченко.

Субъекты РФ могут оказывать госпомощь на основе социального контракта с 2013 года. Договор заключается с малоимущими семьями и одиноко живущими гражданами. В числе мероприятий, которые требуется выполнить по контракту, - поиск работы, профессиональное обучение, занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью, ведение личного подсобного хозяйства. С 2020 года планируется софинсирование социального контракта из федерального бюджета, на эти цели может быть выделено до 7 млрд рублей.