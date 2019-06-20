Власти Набережных Челнов встретятся с семьей с Украины, просящей о российском гражданстве

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сотрудникам администрации города Набережные Челны встретиться с семьей беженцев с Украины, столкнувшейся с трудностями в получении гражданства. Об этом в четверг ТАСС сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

На "Прямую линию с Владимиром Путиным" обратилась семья Люльковичей, приехавшая в республику из донбасского города, который находится под контролем Киева. Члены семьи не могут получить российское гражданство. Путин, отвечая на вопрос Люльковичей, пообещал максимально упростить для граждан Украины процесс получения российского гражданства.

"По поручению президента Республики Татарстан к семье выехали ответственные чиновники администрации Набережных Челнов. По результатам встречи будут подготовлены предложения по вариантам решения этого вопроса. Все возможное содействие со стороны республики в решении этого вопроса будет оказано", - сказала Галимова.

Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.