Проект ремонта школы в Оренбуржье, о которой сообщили Путину, подготовят в ближайшее время

ТАСС, 20 июня. Проект ремонта школы в селе Трудовое Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области, о которой рассказали в эфире "Прямой линии с Владимиром Путиным", подготовят в ближайшее время, сообщили ТАСС в четверг в министерстве образования области.

В ходе прямой линии была озвучена информация о том, что в сельской школе в населенном пункте Трудовое в Оренбургской области не делали ремонт на протяжении 50 лет. Путин ответил, что поговорит об этом с руководителем области и решит вопрос.

"Врио губернатора Денис Паслер поставил задачу в июне провести мониторинг всех общеобразовательных учреждений области, нуждающихся в ремонте, и сформировать потребность [в средствах] на 2020-2022 годы. Администрации Соль-Илецкого городского округа поручено разработать проектно-сметную документацию на комплексный капитальный ремонт этой школы. Этот вопрос на контроле губернатора", - сказал собеседник ТАСС.

В министерстве уточнили, что школа была построена в 1969 году, она может принять до 190 человек, на данный момент в ней обучаются 128 школьников. В 2009 году, по данным властей, в учреждении было проведено капитальное усиление фундамента и кирпичной кладки на сумму 2,9 млн рублей. В 2011 году заменили электропроводку, в 2015 году отремонтировали дошкольную группу на 25 мест на сумму 4,1 млн рублей.