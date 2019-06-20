Совет при президенте не поддержал проект о штрафах за проезд по платным дорогам без оплаты

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на заседании в четверг рекомендовал доработать законопроекты, касающиеся введения административных штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам. Текст экспертного заключения совета имеется в распоряжение ТАСС.

Совет рассмотрел три законопроекта, один из них допускает проезд машин по платным автодорогам и по платным участкам автомобильных дорог лишь при условии его оплаты. Это дает возможность ввести административную ответственность за нарушение данной нормы. Запрет предлагается прописать в законе об автомобильных дорогах.

Однако, согласно заключению совета, данный пункт в представленной редакции законопроекта "с точки зрения юридической техники изложен не вполне удачно". В связи с этим члены совета предлагают формулировку, согласно которой пользователям дорог запрещается "осуществлять движение по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог без внесения платы за проезд за исключением случаев, когда право проезда без взимания платы предоставлено в соответствии с законодательством РФ". Помимо этого, совет высказал замечания к названию законопроекта.

Нарекания также вызвал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях о введении штрафов за неоплаченный проезд. Согласно тексту заключения, установление административной ответственности в таких случаях "вызывает сомнение, поскольку по существу в основе отношений, связанных с движением по такой автомобильной дороге, лежит гражданско-правовой договор, за нарушение которого логично было бы установить не административную, а гражданско-правовую ответственность". "В связи с этим данный законопроект требует дополнительного обоснования", - подчеркнули в совете.

Третий законопроект, определяющий, в какие бюджеты будут поступать собранные штрафы, в целом критики не вызвал.

Согласно заключению совета, поскольку все три документа взаимосвязаны, "они не могут быть рекомендованы к принятию до их доработки в соответствии с высказанными замечаниями".