{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Восемь детсадов построят к 2022 году в Вологде, жители которой пожаловались президенту

На эти цели предусмотрено 1,85 млрд рублей

ВОЛОГДА, 20 июня. /ТАСС/. Восемь детских садов на 2,5 тыс. мест возведут к 2022 году в городе Вологде, жители которого пожаловались на острую нехватку мест в детсадах в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным". Полностью обеспечить местами детей от полутора до трех лет планируется в Вологде к 1 января 2021 года, сообщили ТАСС в правительстве Вологодской области.

"Общий объем средств, предусмотренный на строительство восьми детских садов в Вологде, составляет 1,85 млрд рублей, в том числе в 2019 году - 319,4 млн рублей, из них 306,6 млн рублей выделены из федерального бюджета, 11,6 млн - из областного, 1,2 млн - из местного. К 1 января 2021 года 100% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет будут получать дошкольное образование в муниципальных детских садах", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Вологодской области.

Так, в 2019 году в рамках соглашения, заключенного между Минпросвещения РФ и правительством Вологодской области, в Вологде намерены открыть четыре новых детсада на 1,17 тыс. мест по улицам Возрождения, Северная, Молодежная, Осановскому проезду - это строящиеся растущие микрорайоны Вологды, где потребность в детсадах наиболее остра. Еще возведут четыре детсада на 1,44 тыс. мест, в том числе один детсад - по улице Гагарина на 420 мест, которая упоминалась в ходе прямой линии с президентом.

По данным на 1 января 2019 года, из 35,8 тыс. проживающих в Вологде детей детсады посещает около 23,5 тыс. С 2016 года полностью обеспечены местами в вологодских учреждениях дети от трех до семи лет, но сохраняется большая очередь на предоставление мест в детсадах для детей до трех лет.

В целом по региону сейчас строится шесть детсадов на 2,1 тыс. мест - четыре в Вологде и два в Череповце. В 2019 году на это выделено 1,736 млн рублей, в том числе 992,3 млн рублей - из федерального бюджета, 372,3 млн рублей - из областного, 372,3 млн рублей - из местного бюджета. Степень готовности объектов в Вологде составляет от 25% до 92%. Помимо этого, в рамках заключенных соглашений региона с Минпросвещения РФ на 2019-2021 годы области предоставлено 1,776 млн рублей из федерального бюджета на строительство семи детсадов - четырех в Вологде, двух в Череповце и одного в Вологодском районе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВологодская область"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
Православная церковь Украины считает иск об отмене ее регистрации бесперспективным
Представитель ПЦУ Евстратий Зоря отметил, что Православная церковь Украины рассчитывает отстоять эту позицию в суде
Читать полностью