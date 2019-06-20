Восемь детсадов построят к 2022 году в Вологде, жители которой пожаловались президенту

ВОЛОГДА, 20 июня. /ТАСС/. Восемь детских садов на 2,5 тыс. мест возведут к 2022 году в городе Вологде, жители которого пожаловались на острую нехватку мест в детсадах в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным". Полностью обеспечить местами детей от полутора до трех лет планируется в Вологде к 1 января 2021 года, сообщили ТАСС в правительстве Вологодской области.

"Общий объем средств, предусмотренный на строительство восьми детских садов в Вологде, составляет 1,85 млрд рублей, в том числе в 2019 году - 319,4 млн рублей, из них 306,6 млн рублей выделены из федерального бюджета, 11,6 млн - из областного, 1,2 млн - из местного. К 1 января 2021 года 100% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет будут получать дошкольное образование в муниципальных детских садах", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Вологодской области.

Так, в 2019 году в рамках соглашения, заключенного между Минпросвещения РФ и правительством Вологодской области, в Вологде намерены открыть четыре новых детсада на 1,17 тыс. мест по улицам Возрождения, Северная, Молодежная, Осановскому проезду - это строящиеся растущие микрорайоны Вологды, где потребность в детсадах наиболее остра. Еще возведут четыре детсада на 1,44 тыс. мест, в том числе один детсад - по улице Гагарина на 420 мест, которая упоминалась в ходе прямой линии с президентом.

По данным на 1 января 2019 года, из 35,8 тыс. проживающих в Вологде детей детсады посещает около 23,5 тыс. С 2016 года полностью обеспечены местами в вологодских учреждениях дети от трех до семи лет, но сохраняется большая очередь на предоставление мест в детсадах для детей до трех лет.

В целом по региону сейчас строится шесть детсадов на 2,1 тыс. мест - четыре в Вологде и два в Череповце. В 2019 году на это выделено 1,736 млн рублей, в том числе 992,3 млн рублей - из федерального бюджета, 372,3 млн рублей - из областного, 372,3 млн рублей - из местного бюджета. Степень готовности объектов в Вологде составляет от 25% до 92%. Помимо этого, в рамках заключенных соглашений региона с Минпросвещения РФ на 2019-2021 годы области предоставлено 1,776 млн рублей из федерального бюджета на строительство семи детсадов - четырех в Вологде, двух в Череповце и одного в Вологодском районе.