Путин: Москва и Токио будут стремиться к нормализации отношений

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ожидает от предстоящей в конце месяца поездки в Японию продолжения диалога с Токио по двусторонним проблемам, при этом признавая важность неформального общения. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов после прямой линии.

"Это не самые важные сюрпризы в межгосударственных отношениях - выход на татами и посещение горячих источников, хотя это тоже важно и создает определенную атмосферу", - сказал глава государства, имея в виду его прошлый визит в Японию, во время которого премьер Синдзо Абэ приглашал его и на такие мероприятия, а не только на официальные переговоры. Говоря об ожиданиях от визита, он заявил, что главное из них - "продолжение диалога".

"Я уверен, что Синдзо, как и мы все, хотим полной нормализации, заключения мирного договора", - отметил Путин. "Казалось бы, вот-вот это [произойдет], но часто возникают вопросы, которые откладывают окончательное решение этого вопроса", - признал российский лидер. По его словам, обе стороны хотят "окончательной нормализации наших отношений". "И японский народ, и российский народ в этом заинтересованы, будем к этому стремиться", - заверил он.

Визит Путина в Японию запланирован на 28-29 июня. В эти дни в Осаке состоится саммит Группы двадцати. Ожидается, что во время поездки на это мероприятие Путин проведет и отдельные встречи с рядом лидеров, в том числе с Абэ.

