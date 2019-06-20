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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Путин не стал рассказывать анекдот, отметив, что его "новый коллега" делает это лучше

Президент не назвал фамилию, однако можно предположить, что его слова относились к президенту Украины Владимиру Зеленскому

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, что знает анекдоты про себя. Однако он отказался поделиться ими со зрителями программы хотя бы одним из них, сославшись на то, что один их его новых коллег лучше работает в таком жанре.

"Сейчас у меня появился коллега, который делает это профессионально и гораздо лучше, чем я", - сказал Путин с улыбкой.

Президент РФ не назвал фамилию. Вместе с тем, можно предположить, что его слова относились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пришел в политику из кинематографа и популярных юмористических шоу.

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Путин, Владимир ВладимировичЗеленский, Владимир Александрович"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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