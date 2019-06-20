Эксперты: чудью называют вепсов, живущих на Северо-Западе России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Отдельного народа чудь, предания о котором передаются из поколения в поколение, не существовало. Так называли представителей финно-угорского этноса, в частности вепсов, потомки которых проживают на Северо-Западе России. Об этом рассказали опрошенные ТАСС этнографы, уточнив, что точную численность вепсов, имеющих статус коренного малочисленного народа, определить сложно.

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Во время прямой линии президенту РФ Владимиру Путину был задан необычный вопрос, куда делся народ чудь. Отвечая на него, он высказал мнение, что этот народ не исчез окончательно, а ассимилировался, оставшись частью культурного кода.

"Ассимилировался в основном. Но я уверен, что он не исчез окончательно", - сказал президент.

"Отдельного народа чудь не было, это слово исследователи использовали для обозначения финно-угорских групп. Этим словом называли, к примеру, вепсов, которые никуда не исчезли, наоборот, есть возрождение этого народа, они возрождают свой язык, есть печатные издания на вепсском языке, на территории СЗФО порядка трех тысяч вепсов, этим же словом называли, в том числе эстонцев, - на территории РФ их очень немного осталось", - рассказал ТАСС директор Российского этнографического музея (РЭМ) Владимир Грусман.

По мнению заместителя председателя правления "Национального центра культур финно-угорских народов" Ленинградской области Дмитрия Бакулина, численность вепсов сегодня достигает восьми тысяч человек.

"По последней переписи их всего около восьми тысяч. Однако на самом деле больше, потому что зачастую они записываются как русские, есть кризис идентичности. Ярких отличий нет, антропологически они не отличаются от местного русского населения, язык у них ярко отличается от русского - это абсолютно самостоятельный язык финно-угорской группы, и они им пользуются", - сказал Бакулин.

По его словам, в повседневной жизни вепсский язык в основном используют представители старшего поколения. "У младшего поколения происходит ассимиляция", - добавил он.

Места проживания вепсов

Традиционно вепсы проживают отдельными группами в Карелии, в Вологодской и Ленинградской областях между Ладожским, Онежским и Белым озерами.

Возрождение культуры этого народа, пострадавшего во время репрессий 1930-х годов и рассеявшегося в результате миграции, по данным исследователей, происходит в первую очередь за счет возвращения к родному языку. С 2000 года вепсы имеют статус коренного малочисленного народа РФ, в 2006 году они были внесены в перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Этноним "чудь" оставил значительный след в российской топонимике. Это имя напоминает название Чудского озера на границе Эстонии и Псковской области, где в 1242 году произошло знаменитое Ледовое побоище.

Предания о чуди хорошо известны в Коми, где утверждают, что их оттуда якобы вытеснили славянские пришельцы.