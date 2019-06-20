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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Путин пообещал проконтролировать принятие решения по закону о распределенной опеке

Соучредитель благотворительного фонда "Я - есть!" Егор Бероев сообщил, что разработчики законопроекта не могут понять, на каком основании документ "тормозится" в государственно-правовом управлении АП

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал проконтролировать принятие решения в своей администрации по законопроекту о распределенной опеке, который необходим для улучшения качества жизни людей, имеющих ментальные нарушения и нуждающихся в социальных услугах. Об этом президент заявил во время передачи "Прямая линия с Владимиром Путиным".

Актер и соучредитель благотворительного фонда "Я - есть!" Егор Бероев обратился к президенту во время прямой линии с вопросом о том, что необходимо ускорить принятие закона о распределенной опеке. По словам Бероева, на данный момент этот законопроект находится в государственно-правовом (ГПО) управлении администрации президента и разработчики документа не могут понять, на каком основании он там "тормозится".

"Я обязательно вернусь к этому. Уверен, что у государственно-правового управления нет никакой коррупционной составляющей, как вы догадываетесь. Они лично далеки от всех этих проблем. Если это так [если документ находится в ГПО], то там есть какие-то содержательные возражения, и есть ли они вообще, может быть это чисто технический характер носит. Я обещаю вам, что я к этому вернусь", - сказал он.

Законопроект о распределенной опеке был разработан для того, чтобы улучшить качество жизни людей с ментальными нарушениями, живущих в РФ. На данный момент, если человек не может позаботиться о себе самостоятельно, ему предоставляется возможность получать социальные услуги в учреждениях социальной защиты - психоневрологических интернатах.

По информации общественников, в этих интернатах для взрослых часто наблюдается конфликт интересов на уровне руководства учреждения: директор интерната, являясь опекуном недееспособным проживающим, по факту оказывается одновременно и заказчиком, и поставщиком социальных услуг. Если лишенный дееспособности проживающий хочет обратиться с жалобой на действия руководства интерната, персонал или некачественные социальные услуги, то эту жалобу он должен подать через своего опекуна - директора. Бероев в ходе прямой линии отметил, что закон о распределенной опеке смог бы разрешить этот конфликт интересов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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