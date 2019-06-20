Глава Магаданской области предложил отправить на Колыму "золото Захарченко"

ТАСС, 21 июня. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в четверг, комментируя заданный в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным вопрос местного жителя о коррупции, предложил отправить "золото Захарченко" на Колыму для возрождения региона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

О чем спрашивали Путина во время прямой линии

Доходы, уровень жизни и здравоохранение. О чем спрашивали Путина во время прямой линии

Магаданец Вячеслав Корчанов спросил главу государства, чувствует ли он личную ответственность за то, что в стране процветает коррупция. В пример мужчина привел осужденного за коррупцию полковника МВД Дмитрия Захарченко.

"Сегодня можно "золото Захарченко" вернуть на Колыму. Оно послужит возрождению региона", - цитирует пресс-служба губернатора региона. Глава области напомнил, что когда-то на Колыму приезжали отбывать наказание, а отсюда в Россию отправляли золото.

Полковника Захарченко, отвечавшего в МВД за борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием обратить имущество Захарченко и его родственников на сумму в 9 млрд рублей в доход государства.