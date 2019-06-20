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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Путин рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдно

По словам президента, в начале 2000-х годов на улице к нему подошла женщина и отдала записку. Глава государства пообещал ее посмотреть, после чего передал послание помощникам, а они записку потеряли
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии о поступке в начале 2000-х годов, за который ему до сих пор стыдно.

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"Это такой нешуточный вопрос, и говорить об этом на многомиллионную аудиторию, в общем, не так просто. Честно говоря, даже сложно сейчас об этом говорить, но тем не менее", - признался российский лидер. По его словам, в одном из регионов, "уже конец рабочего дня, где-то уже к ночи, темно, это было, по-моему, осенью, слякоть, грязь, я куда-то перебирался, шел там по этой слякоти к машине, и вдруг появилась женщина такого уже, преклонного возраста, что-то невнятно там сказала и вдруг упала на колени".

Путин рассказал, что женщина отдала ему записку, и он пообещал ее обязательно посмотреть. "Забрал, отдал помощникам, и ее потеряли. Никогда этого не забуду, мне и сейчас стыдно. Поэтому все, что до меня доходит, в руки попадает, я стараюсь отработать по полной", - сказал глава государства.

"Я почти уверен наверняка, что там было, теперь, прочитав уже десятки таких записок. Наверняка что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или что-то в этом роде. Но дело не в этом, дело в том, что ее потеряли", - добавил российский лидер.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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