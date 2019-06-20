Туристы при въезде в Таджикистан будут получать бесплатную sim-карту

ДУШАНБЕ, 20 июня. /ТАСС/. Иностранные граждане, приезжающие в Таджикистан с целью туризма, будут получать бесплатную туристическую sim-карту при въезде в страну - международном аэропорту Душанбе и на всех приграничных пунктах. Совместное соглашение о предоставлении услуги подписали туристическая полиция при экологической милиции МВД Таджикистана и телекоммуникационный оператор Tcell, о чем сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

"Все туристы, прибывающие в страну c 15 июня, теперь будут получать бесплатную sim-карту от Tcell сроком действия в 10 дней без регистрации. Sim-карты будут выдавать всем совершеннолетним туристам в отделе туристической милиции в Международном аэропорту Душанбе и на всех приграничных пунктах", - говорится в сообщении. По их информации, приезжающие туристы могут обратиться в офис отделения туристической полиции для получения такой sim-карты при въезде в страну или отправить заявку на ее получение до прибытия через местные туристические компании.

В соответствии с подписанным соглашением сотовая компания в течение 10 дней предоставляет абоненту бесплатно 100 минут на телефонные звонки и 100 мегабайт интернет-связи, а ее операторы будут давать необходимую информацию туристам на русском, английском, китайском и других языках. При этом звонки на телефон отделения туристической полиции бесплатны.

По информации пресс-службы МВД, по sim-карте туристов будут оповещать "о крупных культурных мероприятиях или форс-мажорных обстоятельствах, стихийных бедствиях на территории страны, чтобы держать их в курсе последних событий Таджикистана". Для получения туристической сим-карты иностранному гражданину необходимо предъявить заграничный паспорт и его электронную визу, если sim-карта запрашивается заблаговременно.

В сообщении также говорится, что "скоро будет разработано мобильное приложение "Салом, Таджикистан" и туристический паспорт с дополнительными услугами и информацией, которые упростят пребывание туристов в стране".