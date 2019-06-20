Орловские следователи проверяют данные о зарплате работников скорой после вопроса Путину

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следователи Орловской области начали проверку ситуации со снижением зарплат сотрудников скорой медицинской помощи, после того как этот вопрос был поднят на прямой линии с президентом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Орловской области организовано производство доследственной проверки в связи с озвученным на прямой линии с президентом РФ работниками скорой медицинской помощи вопроса о снижении им размера заработной платы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию, и примет необходимые меры для восстановления нарушенных трудовых прав работников здравоохранения. "По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.