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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Орловские следователи проверяют данные о зарплате работников скорой после вопроса Путину

Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следователи Орловской области начали проверку ситуации со снижением зарплат сотрудников скорой медицинской помощи, после того как этот вопрос был поднят на прямой линии с президентом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Орловской области организовано производство доследственной проверки в связи с озвученным на прямой линии с президентом РФ работниками скорой медицинской помощи вопроса о снижении им размера заработной платы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию, и примет необходимые меры для восстановления нарушенных трудовых прав работников здравоохранения. "По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.

Теги
РоссияОрловская область"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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