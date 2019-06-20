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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Тверские власти объяснили, почему написавший Путину учитель получает низкую зарплату

Такой размер зарплаты обусловлен низкой загруженностью преподавателя

ТАСС, 20 июня. Министерство образования Тверской области объяснило низкую заработную плату учителя, обратившегося в четверг на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, нагрузкой "меньше ставки", отсутствием классного руководства и доплат по предмету за проверку тетрадей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Вопрос, касающийся оплаты труда работников образования, поступил на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным от учителя высшей категории из Тверской области. В частности, педагог отметил, что его зарплата составляет около 15 тыс. рублей.

"Заработная плата в 15 тыс. рублей возможна в случае, если у педагогического работника нагрузка меньше ставки, он не имеет классного руководства, не получает доплаты по предмету за проверку тетрадей. Таким образом, зарплата будет складываться из оклада и выплаты в размере 5 тыс. рублей за высшую квалификационную категорию, которая начисляется пропорционально занимаемой ставке", - пояснили в министерстве.

В ведомстве отметили, что учителя в разных муниципальных образованиях получают разную зарплату. При этом учитываются особенности деятельности каждого учителя, его педагогическая нагрузка, внеурочная деятельность и другие факторы, влияющие на суммарную оплату труда. В министерстве добавили, что в регионе проводится мониторинг зарплат в сфере образования, чтобы не допустить их снижения.

По данным пресс-службы правительства региона, средняя зарплата учителя в Тверской области за первый квартал 2019 года составила 26,2 тыс. рублей. "Было направлено более 342 млн рублей на обеспечение заработной платы работникам сферы образования в соответствии с майскими указами президента РФ. Средства были предусмотрены на зарплату педагогам детских садов, школ, профессиональных организаций и организаций дополнительного образования. А также на обеспечение заработной платы до уровня МРОТ сотрудникам образовательных учреждений", - сказали в пресс-службе.

Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", прошедшая 20 июня, уже 17-я по счету с 2001 года.

Теги
РоссияТверская область"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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