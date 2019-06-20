Тверские власти объяснили, почему написавший Путину учитель получает низкую зарплату

ТАСС, 20 июня. Министерство образования Тверской области объяснило низкую заработную плату учителя, обратившегося в четверг на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, нагрузкой "меньше ставки", отсутствием классного руководства и доплат по предмету за проверку тетрадей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Вопрос, касающийся оплаты труда работников образования, поступил на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным от учителя высшей категории из Тверской области. В частности, педагог отметил, что его зарплата составляет около 15 тыс. рублей.

"Заработная плата в 15 тыс. рублей возможна в случае, если у педагогического работника нагрузка меньше ставки, он не имеет классного руководства, не получает доплаты по предмету за проверку тетрадей. Таким образом, зарплата будет складываться из оклада и выплаты в размере 5 тыс. рублей за высшую квалификационную категорию, которая начисляется пропорционально занимаемой ставке", - пояснили в министерстве.

В ведомстве отметили, что учителя в разных муниципальных образованиях получают разную зарплату. При этом учитываются особенности деятельности каждого учителя, его педагогическая нагрузка, внеурочная деятельность и другие факторы, влияющие на суммарную оплату труда. В министерстве добавили, что в регионе проводится мониторинг зарплат в сфере образования, чтобы не допустить их снижения.

По данным пресс-службы правительства региона, средняя зарплата учителя в Тверской области за первый квартал 2019 года составила 26,2 тыс. рублей. "Было направлено более 342 млн рублей на обеспечение заработной платы работникам сферы образования в соответствии с майскими указами президента РФ. Средства были предусмотрены на зарплату педагогам детских садов, школ, профессиональных организаций и организаций дополнительного образования. А также на обеспечение заработной платы до уровня МРОТ сотрудникам образовательных учреждений", - сказали в пресс-службе.

Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", прошедшая 20 июня, уже 17-я по счету с 2001 года.