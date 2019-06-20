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Путин признался, что предпочитает окрошку на квасе

Глава государства также рассказал телеведущей Наиле Аскер-заде, что квас у него домашний
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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин относится к числу тех, кто предпочитает окрошку на квасе, а не на кефире. Об этом в своем Telegram-канале сообщила одна из ведущих "Прямой линии с Владимиром Путиным", журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде, которая пообщалась с президентом уже после окончания эфира.

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Журналист отметила, что, так как самые непростые темы уже были подняты во время передачи, она задала Путину "летний" вопрос, регулярно раскалывающий пользователей интернета на два "лагеря" - любителей окрошки на квасе и тех, кто заправляет ее кефиром.

"Владимир Владимирович поделился секретом и признался, что сам он предпочитает окрошку на квасе. И квас у него домашний, который специально готовят повара", - рассказала в своем блоге телеведущая.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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