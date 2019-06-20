Путин признался, что предпочитает окрошку на квасе

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин относится к числу тех, кто предпочитает окрошку на квасе, а не на кефире. Об этом в своем Telegram-канале сообщила одна из ведущих "Прямой линии с Владимиром Путиным", журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде, которая пообщалась с президентом уже после окончания эфира.

Журналист отметила, что, так как самые непростые темы уже были подняты во время передачи, она задала Путину "летний" вопрос, регулярно раскалывающий пользователей интернета на два "лагеря" - любителей окрошки на квасе и тех, кто заправляет ее кефиром.

"Владимир Владимирович поделился секретом и признался, что сам он предпочитает окрошку на квасе. И квас у него домашний, который специально готовят повара", - рассказала в своем блоге телеведущая.