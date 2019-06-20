Greenpeace: выпуск китов в Приморье должны контролировать общественные организации

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Общественные организации должны быть вовлечены в качестве наблюдателей в процесс выпуска на волю косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Об этом в четверг заявил ТАСС исполнительный директор российского отделения Greenpeace, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Сергей Цыпленков.

"Мы считаем, крайне важно полностью выполнить поручение президента и на этом этапе, и вовлечь в качестве наблюдателей в эту уникальную операцию представителей общественных организаций. Это нужно и для пресечения возможных злоупотреблений, и для конструктивной критики, и для пресечения слухов, и для позитивного освещения", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, принятие решения о выпуске содержащихся в Приморье морских млекопитающих на волю - это большая победа общественных организаций, независимых ученых, а также ряда выступавших за это министерств и ведомств.

Цыпленков также считает, что данные со спутниковых меток, которыми снабдят животных, должны быть доступны общественности. "Для увеличения прозрачности нужно также чтобы данные со спутниковых меток, которые будут установлены на китов, были доступны не только ученым, но и широкой общественности. Это поможет пресечению повторного отлова и контрабандного вывоза этих животных", - сказал он.

Цыпленков поддержал запрет вылова косаток и белух в учебных и культурно-просветительских целях. "Хорошо бы расширить этот список для всех китообразных. Полезно будет вовлечь экспертов из научных и общественных организаций в подготовку соответствующих законов. Мы также поддерживаем позицию Минприроды и ученых, добивающихся включения плотоядной косатки в Красную книгу России, это поможет восстановлению ее численности, подорванной отловами последнего десятилетия", - добавил он.