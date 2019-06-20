Реставрировавшая Кремль мастерская создаст проект восстановления Успенской церкви Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Организация "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские", которая занималась реставрацией зданий Московского Кремля, стала победителем аукциона на разработку проекта восстановления сгоревшей Успенской церкви XVIII века в Кондопоге, сообщила ТАСС в четверг начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

Уничтоживший храм пожар произошел в августе 2018 года. По предварительным данным, причиной стал поджог, подозреваемый - подросток из Петрозаводска. Благотворительный фонд "Северный духовный путь" начал сбор пожертвований на воссоздание храма. По последним данным, собрано около 6,4 млн рублей. Средства на проект восстановления церкви в размере 8 млн выделило Минкультуры РФ.

"Контракт должен быть подписан в течение 10 дней. Мы планируем, что сразу после этого подрядчики встретятся с нами, чтобы проговорить все моменты", - сказала Алипова.

Стоимость контракта - 8 млн 89 тыс. рублей, заказчиком проекта выступила Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Согласно условиям контракта, подрядчик должен представить проект до 25 ноября 2019 года. Среди требований - создание систем молниезащиты, охранно-пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, а также видеонаблюдения. Кроме того, необходимо подготовить проектные решения для проведения комплексных научных исследований на сохранившейся части памятника, а также учесть возможность доступа для маломобильных групп населения.

Успенская церковь была построена в 1774 году в память о погибших при Кижском восстании 1769-1771 годов, это был один из самых высоких деревянных храмов Русского Севера, его высота составляла 42 м. Церковь была объектом культурного наследия федерального значения, богослужения в ней не велись с 2015 года.

Победитель конкурса ранее работал в Карелии, в частности, участвовал в подготовке проекта реставрации церкви по федеральной программе "Культура России (2012-2018 годы)" до ЧП. Организация также занималась реставрацией зданий Московского Кремля - Архангельского и Благовещенского соборов, церкви Ризоположения, Потешного дворца, Патриарших палат. Специалисты компании входят в научно-методический совет по охране культурного наследия Минкультуры РФ.