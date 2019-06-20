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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

СК проверяет обращение студентов-сирот из Челябинска после прямой линии с президентом РФ

Студенты пожаловались на то, что с них в общежитии вуза берут плату за проживание

ТАСС, 20 июня. Сотрудники Следственного комитета России в Челябинске организовали проверку после обращения на прямую линию с президентом студентов-сирот, которые пожаловались на то, что с них в общежитии вуза берут плату за проживание. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"В Челябинской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о нарушении прав студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, адресованному на прямую линию с президентом РФ. В сообщении говорится о незаконном взимании денежных средств за проживание в общежитии одного из вузов областного центра", - говорится на сайте.

Прямая линия с Владимиром Путиным прошла 20 июня, она состоялась уже в 17-й раз.

Теги
РоссияЧелябинская область"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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