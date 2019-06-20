Турчак заявил, что севастопольцев волнуют те же локальные темы, которые затронул президент

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Представители "Единой России", которые намерены бороться за мандаты Законодательного собрания Севастополя на сентябрьских выборах, видят на встречах, что горожан волнуют те же темы, которые во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" в четверг затрагивал президент РФ, сообщил журналистам секретарь генерального совета "Единой России", заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Ранее сообщалось, что во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" россияне поднимали вопросы строительства школ и детсадов, низких зарплат в бюджетной сфере, дефицита медицинских специалистов в регионах страны и многие другие.

"Вопросы встреч, которые проходят, - это проблемное поле, которое шире, чем ситуация в здравоохранении и социальной сфере. Не столько людей волнуют крупные инфраструктурные проекты, стройки магистральные, а то, что происходит непосредственно на территории, во дворах, в их местах проживания", - сказал Турчак, комментируя прошедшую прямую линию.

Он уточнил, что жителей Севастополя, как и других россиян, волнует экологическая ситуация, хочется иметь "на расстоянии вытянутой руки медицинскую помощь, детский сад, школу", севастопольцы поднимают локальные вопросы, касающиеся, например, состояния дворов в том или ином районе. Также горожане отмечают, по данным Турчака, перенос сроков по строительству окноцентра, инцекционной больницы и больницы скорой помощи.

"Вы знаете, что колоссальные средства направляются по различным целевым программам на развитие Севастополя. Не всегда эти средства должным образом осваиваются с точки зрения качества, с точки зрения сроков производства работ. [Члены "Единой России"], проводя встречи, собирают наказы для пятилетней программы, которую будут реализовывать [депутаты нового созыва Заксобрания]", - добавил Турчак.

Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва пройдут 8 сентября. Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Первый депутатский созыв включает 22 депутата фракции "Единой России". Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.