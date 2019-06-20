Минобороны предложило дополнить УК РФ статьей об осквернении памятников воинам

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минобороны России предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ отдельной статьей, предусматривающей ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам, наказание за такое правонарушение должно будет составить до пяти лет лишения свободы и до 3 млн рублей штрафа. Об этом говорится в описании к законопроекту, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроект устанавливает ответственность за уничтожение или повреждение символов воинской славы России. Законопроект предполагает дополнение Уголовного кодекса новой статьей 243.4, предусматривающей ответственность за уничтожение, повреждение воинских захоронений, других мест погребения погибших при защите Отечества, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, посвященных выдающимся военачальникам и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества, мемориальных музеев и памятных знаков на местах боевых действий, отдельных территорий, обустроенных и исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, в том числе находящихся за пределами Российской Федерации", - говорится в описании.

Из пояснения следует, что такая мера преследует цель предупреждения участившихся случаев уничтожения или повреждения символов воинской славы России, в том числе за ее пределами.

Военное ведомство расценивает подобные деяния как преступления особой общественной опасности, поскольку они "наносят вред не только соответствующему имуществу, общественному порядку и нравственности, но и направлены на искажение хода исторических событий, способствуют формированию искаженного общественного сознания, настроения, умаляют роль Вооруженных сил России в поддержании международного мира и безопасности, отрицают решения Международного военного трибунала в части осуждения завоевательной политики фашизма, фактов преступлений фашизма на оккупированных территориях".

Действие новой статьи Уголовного кодекса предлагается распространить на "объекты, не включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России, не являющиеся выявленными объектами культурного наследия, природными комплексами, объектами, взятыми под охрану государства, или культурными ценностями (статья 243 УК)". "Кроме того, вносится изменение в статью 244 УК для устранения конкуренции составов преступлений. Предусмотрев распространение указанной ответственности на объекты, находящиеся за пределами Российской Федерации, государством признается интерес РФ в их охране и криминализация соответствующих деяний, совершенных за пределами РФ, в соответствии со статьей 12 УК", - отмечается в документе.

Наказание за это преступление предлагается установить в виде штрафа до 3 млн рублей и заключения на срок до пяти лет в зависимости от тяжести совершенного правонарушения. Кроме того, Минобороны РФ предлагает разработать меры воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории, находящихся за пределами РФ. В качестве подобных мер военное ведомство предлагает запрет на въезд на территорию России граждан иностранных государств и арест на территории РФ финансовых и иных активов граждан иностранных государств, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, а также запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих граждан.

Новость была обновлена (19:17 мск) – добавлена дополнительная информация после третьего абзаца