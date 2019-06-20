Калининградские власти взяли на контроль жалобу пожарного на низкую зарплату

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области взяли на контроль жалобу пожарного на низкую заработную плату, озвученную в четверг во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" сотрудником пожарной части №31 Станиславом Толкачикасом. Об этом журналистам сообщил губернатор области Антон Алиханов.

По словам Толкачикаса, работая командиром отделения пожарной части в городе Светлый, он получает 16 тыс. рублей и вынужден трудиться в нескольких местах.

"Я познакомился уже с информацией конкретно по этому человеку", - сказал Алиханов, добавив, что может обратиться в контролирующие органы, в том числе трудовую инспекцию для проведения соответствующих проверок.

Губернатор отметил, что региональные власти также уточнили размер заработной платы в находящемся в их ведении Отряде государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны: без учета НДФЛ она составляет 22 480 рублей.

Как сообщил ранее журналистам руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков, пожарная часть, в которой служит Толкачикас, находится в ведении МЧС. Региональные и муниципальные власти влиять на уровень заработной платы в таких частях не могут, пояснил он.