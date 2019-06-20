Освещение Театральной площади Петербурга воссоздано в соответствии с историческим обликом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Историческая система освещения сквера Театральной площади Санкт-Петербурга, на которой расположены Мариинский театр и Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, воссоздана с опережением сроков. Об этом рассказал ТАСС вице-губернатор города Максим Шаскольский.

"Сегодня мы принимаем работы Ленсвета, которые выполнены на три месяца раньше установленного срока. Здесь смонтировано 48 опор наружного освещения, 2,5 км кабеля проложено, эти работы выполнены в условиях повышенной загруженности и интенсивности движения, где идет строительство ряда объектов. Важно было соблюсти архитектурную гармонию со зданиями на площади. Мы поискали в архивах, часть опор наружного освещения восстановлены практически в том же виде, какие были в первой половине XX века, они были демонтированы в 1946 году", - рассказал ТАСС Шаскольский.

Как отметили в пресс-службе городского правительства, в рамках работ была реконструирована система наружного освещения не только Театральной площади, но и прилегающего участка улицы Декабристов, двух садово-парковых территорий. В сквере были установлены светильники, стилизованные под газовые в напоминание о том, что впервые площадь перед Мариинским театром получила искусственное освещение в середине XIX века. При этом в них установлены современные экономичные светильники.

Также вице-губернатор отметил, что задачей сейчас является постепенное приведение в порядок квартального освещения и освещения магистралей города. "Там большой адресный список, то есть постепенно приводятся в порядок все объекты по запросам администрации районов, обращениям жителей, депутатов мы эти запросы отрабатываем и постепенно развивается сеть наружного освещения. Мы работаем сейчас таким образом, чтобы во всех районах города одинаково комфортно было, как и в центре, нам нужно нагнать ситуацию в пригородных районах", - рассказал ТАСС Шаскольский.