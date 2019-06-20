Штраф за "пьяное" вождение вернули в проект об изменении расчета цены ОСАГО

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Страховые компании смогут учитывать привлечение к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения в качестве фактора, влияющего на стоимость полиса ОСАГО. Такая норма содержится в обновленной версии законопроекта об изменении расчета стоимости полиса, опубликованного на сайте Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, который в четверг рассматривал этот законопроект.

В предыдущей версии законопроекта, который совет рассматривал в марте, неоднократные штрафы за "пьяное" вождение были исключены из списка нарушений ПДД, которые могут влиять на цену ОСАГО. Это было сделано, так как в законопроекте учитываются только административные правонарушения, а кроме того, за "пьяное" вождение лишают прав больше чем на год, говорил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.

Источник, знакомый с обсуждением документа, говорил ТАСС, что это было сделано по замечаниям МВД. При этом уголовное наказание предусмотрено только за повторное нарушение в виде вождения в пьяном виде - за однократное такое нарушение предусмотрено административное наказание. Совет по кодификации критиковал исключение таких штрафов, так пьяное вождение напрямую влияет на степень риска, писал совет в заключении. В итоге эта норма была учтена.

Тем не менее совет по кодификации не поддерживает текущую редакцию законопроекта и считает, что он нуждается в доработке, следует из проекта заключения совета. В частности, не определены имущественные имущественные отношения страховщика и страхователя по поводу оснащения транспортного средства телематическим устройством (с его помощью, согласно документу, страховщики смогут отслеживать стиль вождения и будут вправе исходя из этого устанавливать тариф).

Законопроект Минфина об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года, и заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков - они смогут устанавливать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора (2746-4942 рублей) на 40%, а затем на 30%. Также с 1 января 2020 года предполагается повышение страховой суммы за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.

Минфин ожидает, что проект будет рассмотрен в начале осенней сессии Госдумы, говорил Моисеев.

Какое сейчас наказание за пьяную езду

За управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, которое уже ранее подвергалось наказанию за такое нарушение, предусмотрено наказание по ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ. За однократное нарушение, если управление ТС в состоянии опьянения не содержит признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотрено наказание по ст. 12.8 КоАП РФ - штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС сроком от 1,5 до 2 лет.