Врачи предлагали госпитализировать девочку, которая умерла в Москве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Врачи скорой помощи предлагали матери заболевшей годовалой девочки, которая умерла в Москве, госпитализировать ребенка, но она отказалась, сообщается в четверг на сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее ГСУ СК РФ по Москве сообщило, что в связи со смертью ребенка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По данным следствия, вечером 15 июня у девочки 2018 года рождения поднялась высокая температура и резко ухудшилось состояние, родители вызвали скорую помощь, однако девочку не госпитализировали, и через непродолжительное время она скончалась дома.

"К ребенку несколько раз выезжала скорая помощь, первый раз 15 июня 2019 года, когда и был поставлен диагноз "ветряная оспа". Была предложена госпитализация в больницу, но мама девочки оформила письменный отказ", - говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что бригада скорой после этого передала информацию о заболевании в детскую поликлинику, и 16 июня девочку посетил участковый врач-педиатр, 17 июня к ребенку вновь была вызвана скорая помощь, врач осмотрел девочку и дал рекомендации.

"Через два с половиной часа после этого на диспетчерский пульт скорой поступил еще один вызов уже в связи с тем, что ребенок находился без сознания и не мог самостоятельно дышать. Бригада скорой помощи прибыла на место в течение 10 минут. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти ребенка не удалось. По предварительным данным посмертного исследования, причиной смерти является остро развившаяся остановка дыхания, наступившая в результате попадания в дыхательные пути (бронхи) содержимого желудка", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия, ведомство готово предоставлять необходимую информацию для установления обстоятельств произошедшего.