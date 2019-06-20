Собянин попросил полицию обеспечить безопасность сборщиков подписей к выборам в Москве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вслед за главным редактором радио "Эхо Москвы", зампредом Общественной палаты столицы Алексеем Венедиктовым обратился к полиции с просьбой обеспечить безопасность сборщиков подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"Поддерживаю просьбу Алексея Алексеевича [Венедиктова]. Переговорил с начальником ГУВД, чтобы обеспечили безопасность и спокойную работу сборщиков подписей", - написал градоначальник в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале в четверг обращение к начальнику главного управления МВД России по Москве генерал-лейтенанту полиции Олегу Баранову, в котором попросил столичную полицию взять под охрану пункты сбора подписей в поддержку кандидатов в депутаты Московской городской думы в связи с тем, что в ряде интернет-каналов распространяется информация о провокациях и иногда нападениях на пункты сбора подписей.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Кандидаты могут подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 6 июля. Каждому кандидату необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.