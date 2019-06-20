Роспотребнадзор в Сочи продемонстрировал возможности бригад по обеспечению биобезопасности

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор в четверг представил на международной конференции по вопросам биобезопасности в Сочи модули для работы с факторами радиационной, химической и биологической опасности, а также защитные костюмы, в которых можно работать на предотвращение биотерроризма.

"Современные комплексы Роспотребнадзора позволяют обеспечить эффективное предупреждение, быстрое выявление и оперативное реагирование на биологические угрозы", - сказал ТАСС заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, что с помощью специального робота - модульного комплекса КИ-2086 - можно исследовать потенциально опасные химические, биологические и радиационные объекты. Оператор дистанционно управляет машиной, которая способна сама сделать отверстие в искомом объекте, забрать пробы, упаковать их в специальный герметичный контейнер и доставить в мобильную лабораторию.

Также участникам конференции показали специальные защитные костюмы, в которых специалисты могут без риска для себя работать в условиях биологической и химической опасности. В таких костюмах можно работать в зоне заражения, в том числе с больными, имеющими опасные инфекционные заболевания. Одно из предназначений средств индивидуальной защиты серии "КИ-2077" - помощь в противодействии биологическому и химическому терроризму.

Вторая международная конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" проходит в Сочи 20-21 июня. Более 100 экспертов из 30 стран обсуждают научные исследования и разработки, оказывающие влияние на обеспечение биологической безопасности.

Российскую делегацию представляют руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а также представители Министерства обороны России, Министерства промышленности и торговли. В конференции принимает участие заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, представители иностранных государств, работающие в сфере обеспечения биологической безопасности.