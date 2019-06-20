Володин: опыт Подмосковья в сфере цифровизации надо распространить на другие регионы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым распространить опыт Московской области в сфере цифровой оптимизации управления на другие субъекты РФ. Как сообщила пресс-служба Госдумы, об этом он заявил в ходе посещения в четверг центра управления регионом в подмосковном Красногорске.

"Мы поддерживаем подходы, которые использует правительство Московской области, по оптимизации процессов управления в различных сферах, которые относятся к полномочиям региональных и муниципальных властей. Этот опыт интересен и требует распространения в других регионах", - сказал председатель палаты.

Центр, созданный в соответствии с президентским указом, позволяет в режиме реального времени отслеживать и решать повседневные проблемы, которые возникают у жителей Подмосковья в различных сферах - от здравоохранения до жилищно-коммунального хозяйства. По словам Володина, использование цифровых технологий в работе с обращениями граждан доказало свою эффективность. "Электронные сервисы упрощают людям доступ к государственным и муниципальным услугам, сокращают срок их предоставления, позволяют гражданам контролировать процесс выполнения", - отметил он.

В пресс-службе палаты добавили, что губернатор области Андрей Воробьев представил парламентариям действующие решения: от приложения, позволяющего отслеживать прибытие скорой помощи, до онлайн-системы, с помощью которой дольщики могут следить за состоянием и сроками достройки проблемных объектов. Воробьев также обратился к Володину и заместителю председателя Госдумы Сергею Неверову, также принявшему участие во встрече, с просьбой продолжить работу над законами в сфере цифровизации, чтобы "электронные решения были распространены на как можно большее количество направлений", добавили в пресс-службе.

Спикер отметил, что эти вопросы будут обсуждаться, в том числе на больших парламентских слушаниях по развитию цифровой экономики 8 июля, напомнив, что к участию в них приглашены представители регионов.