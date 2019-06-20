Юрист из Германии намерен проплыть дистанцию 80 км на Онежском озере в районе Уйской губы

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Спортсмен-любитель из Германии Фальк Тишендорф планирует переплыть Онежское озеро в районе Уйской губы в рамках проекта "Переплывая Россию", сообщила в четверг пресс-служба Минспорта Карелии.

"Спортсмен-любитель из Германии Фальк Тишендорф сегодня дал старт проекту "Переплывая Россию" в районе Уйской губы Онежского озера. Пловец намерен переплыть Онего, финишировав завтра на восточном побережье, в районе поселка Шальский", - говорится в сообщении. Тишендорф проплывет дистанцию в 80 км.

Это уже второй раз, когда он приезжает в Карелию по проекту, в котором спортсмен планирует переплыть все большие водные пространства страны.

За день до старта заплыва, Тишендорф встретился с замминистра по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Максимом Антиповым, который предложил немцу в следующем году переплыть озеро Водлозеро: в этом случае дистанция начнется в Карелии и завершится в Архангельской области. "Фальк Тишендорф в свою очередь предложил заместителю министра найти точки сотрудничества между Карелией и Германией - организовать обмены школьников-спортсменов из районов Карелии и школьников из различных земель Германии", - отмечается в сообщении.

Тишендорф - профессиональный юрист, член правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, с 2016 года является официальным представителем федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в России. По проекту "Переплывая Россию" Тишендорф уже переплывал Волгу, Енисей, Лену и Обь, а также Ладожское озеро и Кандалакшский залив Белого моря.