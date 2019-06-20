Абитуриенты смогут подать заявления во все вузы России онлайн в 2024 году

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Оформление документов для поступления во все российские вузы в режиме онлайн станет доступным для абитуриентов к концу 2024 года, рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.
Речь идет о внедрении комплекса цифровых госуслуг или так называемого суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". В рамках этой работы предполагается создание в России портала по сбору заявлений, учету промежуточных и фактических результатов приемной кампании для вуза, абитуриента и его родителей, сдаче вступительных испытаний и подачи апелляций в режиме онлайн.
"Внедрение функционала суперсервиса будет осуществляться поэтапно с 2020 года по 2024 год", - сообщили в Минобрнауки, уточнив, что уже в 2024 году заявление можно будет подать во все вузы РФ онлайн.
Тестирование механизмов пройдет в течение приемных кампаний 2020/2021 и 2021/2022 годов в специально отобранных вузах. С 2022 года сервис будет внедряться по всей России, уточнили в министерстве.
Сейчас Минобрнауки работает над созданием сервиса вместе с Рособрнадзором. Также совместно с Минтрудом и Рострудом определена информация, которая появится на портале, и которая поможет абитуриенту выбрать направление подготовки.
Ранее в АНО "Цифровая экономика" отмечали, что пилотный проект по поступлению в вузы онлайн будет запущен в России в 2022 году.
Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы суперсервисы.
По словам замглавы Минкомсвязи Максима Паршина, первые целевые модели суперсервисов будут выложены в открытом доступе в ближайшее время, чтобы граждане смогли их оценить.