Абитуриенты смогут подать заявления во все вузы России онлайн в 2024 году

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Оформление документов для поступления во все российские вузы в режиме онлайн станет доступным для абитуриентов к концу 2024 года, рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Речь идет о внедрении комплекса цифровых госуслуг или так называемого суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". В рамках этой работы предполагается создание в России портала по сбору заявлений, учету промежуточных и фактических результатов приемной кампании для вуза, абитуриента и его родителей, сдаче вступительных испытаний и подачи апелляций в режиме онлайн.

"Внедрение функционала суперсервиса будет осуществляться поэтапно с 2020 года по 2024 год", - сообщили в Минобрнауки, уточнив, что уже в 2024 году заявление можно будет подать во все вузы РФ онлайн.

Тестирование механизмов пройдет в течение приемных кампаний 2020/2021 и 2021/2022 годов в специально отобранных вузах. С 2022 года сервис будет внедряться по всей России, уточнили в министерстве.