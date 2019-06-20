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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Двор в поселке Воротынск, жители которого обратились к Путину, благоустроят в 2020 году

Средства выделят из бюджета Калужской области

ТАСС, 20 июня. Территорию двора в поселке Воротынск Калужской области, жители которого на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным жаловались на невключение участка в программу формирования городской среды, благоустроят в июне-сентябре 2020 года, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

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"Согласно плану реализации муниципальной программы (по благоустройству городской среды на территории Воротынска на 2018-2022 годы - прим. ТАСС) благоустройство придомовой территории жилого дома находится на второй позиции списка. Срок исполнения июнь-сентябрь 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, изменения в программу были включены в марте 2019 года. Приступить к работе планируется в июле-августе 2019 года. Средства выделены из бюджета Калужской области. По данным региональной прокуратуры, сметная документация уже подготовлена.

Теги
РоссияКалужская область"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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