В карельских селах появится должность старосты

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии в четверг приняли закон о введении в регионе должности сельского старосты. Об этом журналистам сообщил председатель регионального парламента Элиссан Шандалович.

"Сегодня мы приняли еще один важный законопроект по поводу сельских старост. Вы знаете, что институт сельских старост на территории Республики Карелии действовал очень давно, наверное, еще в царские времена. Мне кажется, это поможет созданию более управляемой системы в Республике Карелия с точки зрения органов местного самоуправления, их доступности для людей", - заявил Шандалович.

В задачи сельского старосты будут входить передача местным властям решения сходов жителей села, а также помощь в организации общественных слушаний.

Инициатива, связанная с возвращением института сельских старост, принадлежит главе Карелии Артуру Парфенчикову. Согласно тексту законопроекта, назначать старост будут местные советы по предложениям схода жителей села. При этом староста не может работать на муниципальной или госслужбе и должен проживать на территории населенного пункта, обладающего активным избирательным правом.

Расходы на введение должности сельского старосты лягут на местные бюджеты: муниципалитетам дадут право компенсировать представителю села расходы, которые он понесет за исполнение своих полномочий.