Власти Пермского края выделят дополнительно 150 млн на поддержку молодых семей

ПЕРМЬ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края приняли решение выделить в 2019 году 150 млн рублей дополнительно на предоставление соцвыплат молодым семьям для улучшения жилищных условий по программе "Молодая семья" (входит в федеральную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ"), сообщила журналистам в четверг зампредседателя правительства края по вопросам соцполитики и здравоохранения Татьяна Абдуллина.

"Принято решение увеличить финансирование региональной программы на 150 млн рублей. Это позволит нам в совокупности по 2019 году обеспечить 1,8 тыс. [молодых] семей вместе с федеральной программой", - сказала она после заседания правительства.

Ранее на эти цели выделили порядка 430 млн рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

Согласно материалам к заседанию, выплаты будут доведены до семей в III квартале года, приоритетом обладают многодетные семьи, в 2019 году жилищные условия смогут улучшить более 200 таких семей.

Размер соцвыплаты составляет 35% расчетной стоимости жилья, при этом дополнительно к федеральной помощи регион выделяет еще 10%. "Федеральное направление может быть направлено на ипотеку, на куплю-продажу, на первоначальный взнос, на строительство, но очень важно для Пермского края - особенно для сельских территорий - то, что региональную составляющую можно направить на реконструкцию жилого дома, этого нет в федеральном направлении. Семья, имеющая дом, может достроить его, направить туда эти средства", - сказал на заседании министр социального развития края Павел Фокин.

По его словам, за последние 10 лет реализации программы более 6 тыс. молодых семей края получили соцвыплаты на улучшение жилищных условий, общий объем выделенных государством средств составил более 3 млрд рублей. Сегодня на соцвыплаты претендуют около 12 тыс. пермских семей.