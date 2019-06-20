Дети беженцев, обратившихся к Путину, получают образование и лечение в Набережных Челнах

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Дети беженцев с Украины, обратившихся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой посодействовать в получении российского гражданства, бесплатно питаются в образовательном учреждении, одному из них оказывают поддержку в лечении. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города Набережные Челны.

О чем спрашивали Путина во время прямой линии

Доходы, уровень жизни и здравоохранение. О чем спрашивали Путина во время прямой линии

На "Прямую линию с Владимиром Путиным" обратилась семья Люльковичей, приехавшая в Набережные Челны из донбасского города, который находится под контролем Киева. Члены семьи не могут получить российское гражданство. Путин, отвечая на вопрос Люльковичей, пообещал максимально упростить для граждан Украины процесс получения российского гражданства.

"Ранее [Люльковичи] обращались за поддержкой к городским властям. Дети в образовательном учреждении получают бесплатное питание, оказывается поддержка в лечении одного из детей. Семья является благополучной", - говорится в ответе на запрос.

В пресс-службе мэрии города уточнили, что в четверг семью посетили руководитель исполнительного комитета (орган местного самоуправления) Набережных Членов Ринат Абдуллин и его заместитель Рамиль Халимов. "У семьи претензий к городским властям нет. В свою очередь исполнительный комитет окажет содействие в получении гражданства в рамках своих полномочий", - сообщили в пресс-службе.

Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.