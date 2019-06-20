Вице-президент Российской академии наук подтвердил открытие читальных залов архива РАН

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вице-президент Российской академии наук Николай Макаров подтвердил информацию о возобновлении работы читальных залов архива РАН (АРАН) в Москве и Санкт-Петербурге.

С весны 2019 года АРАН, являющийся старейшим научным архивом России, из-за отсутствия руководителя не мог вести хозяйственную деятельность, у него были заблокированы счета. Накануне СМИ со ссылкой на директора архива Александра Работкевича сообщили, что читальные залы архива РАН в обеих столицах возобновили работу. Отмечалось, что заработная плата сотрудникам полностью выплачена, а связанные с задолженностями по исполнительным листам платежи, необходимые для разблокировки счетов организации, произведены. Сообщалось, что выплатить долги помогла субсидия от Минобрнауки РФ.

Вице-президент РАН в четверг со ссылкой на министерство и руководство архива сообщил, что зарплата сотрудникам АРАН действительно выплачена, платежи произведены, и читальные залы снова начали работу. Макаров добавил, что Минобрнауки РФ увеличило бюджет архива, а при определении ему планового задания обещает учесть хранительскую работу, а не только публикации. "Это не значит, что все проблемы решены, но некоторые серьезные шаги сделаны", - отметил он.

В начале 2019 года казначейство закрыло счета АРАН. Художник Александр Толстиков, временно исполнявший на тот момент обязанности директора, покинул пост в феврале. В отсутствие директора работа АРАН была парализована, сотрудникам не выплачивалась зарплата, и большинство из них на работу не выходили. Коммунальные службы отключили архиву телефоны, частично электричество и отопление.

В марте закрылось Санкт-Петербургское отделение архива, чуть позже - московское. 25 апреля в Москве состоялся пикет в защиту архива. На пикет пришли несколько десятков человек, работа которых связана с деятельностью архивов - историки, студенты, преподаватели вузов. В архиве насчитывается более 1,1 тыс. фондов с более чем 5 млн единиц хранения, в том числе подлинниками документов за авторством Михаила Ломоносова, Александра Пушкина, Николая Гоголя и других.