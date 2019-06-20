"Автодор" просит ввести штрафы на платных дорогах для внедрения проезда без шлагбаумов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" выступает за корректировку законодательства, подразумевающую введение штрафов за неуплату проезда по платным дорогам. Без административных штрафов компания не может внедрить систему free-flow ("свободный поток" - проезд без шлагбаумов), сообщается в пресс-релизе "Автодора".

"При очевидных преимуществах данной системы отсутствие административных штрафов за неоплату проезда не позволяет начать ее внедрение. Система "свободный поток" ввиду отсутствия барьеров на пути пользователя является более чувствительной к нарушениям в части внесения платы за проезд. Внесение изменений в законодательство обусловлено необходимостью внедрения действенной системы мер привлечения к ответственности пользователей за неоплату проезда", - говорится в сообщении.

В "Автодоре" также отметили, что средства, полученные от оплаты штрафов, будут направлены в федеральный бюджет и пойдут на развитие автомобильных дорог в стране.

"Парламентская газета" ранее сообщала, что правительство РФ планирует ввести штрафы до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые после введения системы free-flow не будут оплачивать проезд по платной дороге.

Как стало известно позднее, Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на заседании в четверг рекомендовал доработать законопроекты, касающиеся введения административных штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам.