Филарет отказался присутствовать на следующем синоде украинских раскольников

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Лидер украинских раскольников Филарет отказался приходить на синод так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), проведение которого запланировано в конце июня.

"Синод будет, но решение синода к нам не имеет никакого отношения. На синод не пойду", - приводит в четверг его слова агентство "Укринформ".

При этом он подчеркнул, что Киевский патриархат существовал задолго до создания ПЦУ. "Я не считаю это расколом. Кто от кого откололся, они от нас или мы от них. Ведь мы с 1992 года, а они с 2018 года, так кто от кого откалывается, они от нас откалываются", - заключил Филарет.

Представителями Константинопольского патриархата 15 декабря прошлого года в Киеве при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины. Константинопольский патриарх 6 января передал главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Однако ни одна поместная церковь так и не признала ПЦУ.

В Киеве 20 июня под председательством Филарета прошел собор неканонического Киевского патриархата. Он признал неправомерным решение о своем упразднении и отменил постановление о ликвидации, которое требовал патриарх Константинопольский Варфоломей, а также заявил о претензиях на имущество и средства в новой церковной структуре Украины.