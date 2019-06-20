Эксперты: проблема льготных лекарств решаема увеличением финансирования и новыми законами

ТАСС, 20 июня. Нарушение сроков контрактов со стороны поставщиков, низкие тарифы на закупки и недостаточный объем финансирования создают проблемы с обеспечением льготников лекарственными препаратами в ряде субъектов РФ. Решить проблему можно с помощью новых законов, увеличения размера федеральной поддержки и заменой препаратов на альтернативные, считают опрошенные ТАСС эксперты и представители региональных властей.
Как сообщил в ходе прямой линии Владимир Путин, только в семи субъектах России жизненно важные лекарства закупаются по полному списку, в остальных регионах список необходимых препаратов сокращается. По его словам, денежные средства из федерального бюджета на лекарства субъектам РФ были перечислены еще в феврале, но там не вовремя идут закупки. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова пояснила, что в России выявлено 30 регионов, где существуют проблемы в обеспечении льготными лекарственными препаратами.
Проблемы с закупками
К примеру, в Кемеровской области в начале года были сложности с обеспечением льготников инсулином - препарата не было в аптеках в необходимом количестве из-за сложностей с проведением закупок.
"К сожалению, в 2019 году не состоялось 68 аукционов на сумму 88 млн рублей по причине невыхода потенциальных поставщиков на аукционы. [Поставщиками] нарушаются сроки и объемы поставок, несвоевременно предоставляются полные пакеты сопроводительных документов", - рассказали ТАСС в департаменте охраны здоровья населения области. Собеседник агентства отметил, что на данный момент закупки продолжаются, по заключенным контрактам поставки медикаментов осуществляются, препараты доставляются до аптек.
По данным представителей региональных властей, подобная ситуация сложилась и в Ярославской области, Краснодарском крае, где поставщики до сих пор задерживают выполнение контрактов, в Карелии, Ульяновской, Рязанской, Владимирской, Самарской областях, Хабаровском крае и ряде других регионов. "Аукционы идут очень трудно, у поставщиков на наши объемы нет интереса", - сказал ТАСС министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.
В департаменте здравоохранения Владимирской области сообщили, что несвоевременная поставка лекарственных препаратов связана с низкой начальной (максимальной) ценой контракта, что, к примеру, привело к отсутствию заявок от участников, в результате аукционы не разыгрывались, а поставки срывались.
Нагрузка на регионы
В ряде субъектов одной из основных проблем называют недостаточный объем финансирования закупок лекарств. "Размер норматива финансовых затрат на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь, несмотря на его ежегодную индексацию, крайне низкий и не обеспечивает потребности льготных категорий в полном объеме, что, соответственно, ложится нагрузкой на областной бюджет", - пояснили ТАСС в Министерстве здравоохранения Рязанской области, уточнив, что региону на эти цели необходимо более 1,1 млрд рублей, в то время как из областного бюджета выделяется около 200 млн рублей.
Первый заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева сообщила ТАСС, что в этом году сумма, выделенная на льготное лекарственное обеспечение из областного бюджета, увеличилась на 15%. "Проблемы с обеспечением, конечно, возникают, и есть дефицит. Это связано с тем, что в течение года появляются новые пациенты, иногда их нужно обеспечивать очень дорогими лекарствами", - сказала Чигирева.
В Удмуртии проблему с льготным обеспечением инсулином больных сахарным диабетом решили самостоятельно путем выделения дополнительных средств. "На уровне правительства Удмуртской Республики в апреле 2019 года решен вопрос о дополнительном выделении финансовых средств на лекарственное обеспечение больных диабетом. Необходимые лекарственные препараты и тест-полоски для обеспечения больных диабетом закупаются в соответствии с законодательством, и после заключения государственных контрактов будут поставлены в пункты отпуска в июне 2019 года", привели в пресс-службе главы Удмуртии слова Александра Бречалова.
Также общественники для решения проблемы в Удмуртии намерены провести в июне круглый стол с участием министра здравоохранения региона и депутатами Госсовета. Представители ОНФ будут рекомендовать членам заксобрания принять региональный закон о диабете. "В нем будут прописаны все нормы права, чтобы было обязательное обеспечение больных, которым определено лечение этими препаратами, чтобы ситуацию могла отслеживать, к примеру, прокуратура", - уточнил ТАСС член ОНФ Удмуртии Вячеслав Васильев.
Альтернативное лечение
В отличие от Удмуртии в Карелии пока проблема с обеспечением инсулином пациентов не решена. Здесь семьи с детьми, у которых диагностирован диабет первого типа, даже сформировали свою группу. По словам руководителя группы Ольги Охотниковой, в регионе не хватает инсулиновых шприц-ручек с необходимым делением для детской дозировки инсулина, а врачи не выписывают необходимое количество тест-полосок. "Родители выходят из положения - покупают сами эти шприц-ручки: одна такая ручка стоит около 3 тыс. рублей, ее хватает на три года, в среднем вместе с полосками семьи тратят порядка 10 тыс. рублей в месяц", - сказала Охотникова.
Похожая ситуация была и в Саратовской области: в 2018 году 28-летняя жительница Саратова умерла, не получая лекарства от диабета. По данным прокуратуры, рецепты на жизненно необходимые для нее препараты врачи не выписывали из-за их нехватки в аптеках. СК возбудил уголовное дело после гибели женщины. Позже власти региона сообщили, что жительница Саратова, болевшая диабетом и скончавшаяся в больнице, получала лекарства в полном объеме.
"В настоящее время организационная составляющая системы льготного лекарственного обеспечения жителей Саратовской области полностью пересмотрена. Ранее федеральным Росздравнадзором у нас проводилась комплексная выездная проверка по льготному лекарственному обеспечению, были выявлены нарушения. По результатам проверки несколько ответственных специалистов были наказаны и оштрафованы", - сказала ТАСС министр здравоохранения области Наталия Мазина. По ее словам, сейчас в регионе ведется онлайн-мониторинг наличия препаратов на аптечном складе.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области со ссылкой на регионального министра здравоохранения, проблемы возникают, так как оперативно покупать дорогие и редкие препараты в силу закона невозможно. "Но пациент должен получать адекватную терапию. Это либо замена препаратов на те, которые имеются, а если есть непереносимость препарата выраженная, то человек должен находиться на госпитализации, где в условиях круглосуточного стационара подберут терапию, пока не сможем закупить в кратчайшие сроки препарат, который показан", - уточнили в пресс-службе.
Дефицита нет
Проблем с обеспечением граждан лекарствами, по данным властей, не испытывают жители Бурятии, Ханты-Мансийского, Чукотского автономных округов, Томской области. Ситуация также нормализована в Крыму.
"Одним из проблемных вопросов в этой сфере до недавних пор оставалось нестабильное обеспечение лекарственными средствами больных сахарным диабетом, пациентов с онкологическими заболеваниями. Однако сегодня ситуация выравнена, профильный комитет и Минздрав республики держат ситуацию на контроле. Социальная напряженность в этом вопросе снята", - сказали ТАСС в комитете по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Государственного совета республики Крым.
В департаменте здравоохранения города Севастополя ТАСС сообщили, что запасов, по прогнозам специалистов, хватит более чем на семь месяцев. Дефицита препаратов не ожидается и в Нижегородской области.