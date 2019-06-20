Калининградские врачи, которые едут на работу в районы, получат повышенные "подъемные"

В ходе программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" к президенту страны обратились жители Челябинской, Псковской и Смоленской областей с вопросами о доступности медицинской помощи, невозможности записаться к профильным специалистам, нехватке медицинских кадров, очередях в онкодиспансерах, нехватке специалистов в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области ввели повышающий коэффициент к подъемным выплатам для врачей и среднего медицинского персонала, который едут на работу в районы области. Об этом сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов, говоря о том, как в регионе решают проблему нехватки кадров.

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"Для того, чтобы привлечь врача или среднего медицинского работника в Калининград, в калининградские медучреждения, нужно затратить одни усилия, для того чтобы привлечь его в какой-то отдаленный муниципалитет, нужны другие уровни мотивации. Поэтому мы поддержали предложения наших коллег из областной Думы и ввели повышающие коэффиценты. Например, если в городе Калининграде люди получают условно 1 млн рублей [на обустройство и переезд], то в отдаленном муниципалитете будут получать 2 млн рублей", - сказал области.

Сейчас, по данным областного Минздрава, средняя заработная плата младшего и среднего медперсонала в области составляет 31,3 тыс. и 36,9 тыс. рублей, а врача - 63,7 тыс. рублей. Региональные власти, оказывая помощь медикам, которые едут работать в область, помимо выплат "подъемных", берут на себя решение проблем с трудоустройством членов их семей, устройством детей в детские сады и школы, добавил Алиханов.

В регионе принята программа содействия предприятиям в привлечении специалистов в регион. До 2021 года на эти цели из бюджета будет выделено 90 млн рублей.

Средства будут выделяться работодателями на возмещение части затрат на переезд работника и членов его семьи в регион, его обучение и повышение квалификации, жилье. Общая сумма компенсаций на одного работника составит 225 тыс. рублей. Кроме того, работодатель может получить компенсацию части расходов на приобретение жилья для работника либо первого взноса по ипотечному кредиту в сумме 297 тыс. рублей. Приоритетными отраслями для привлечения работников станут сфера информационных технологий, инжиниринговая отрасль, медицина, сельское хозяйство, автомобилестроение.