Более 250 школьников из пяти стран прошли подготовку к олимпиадам на базе МФТИ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Более 250 учеников 7-10 классов из школ России, Сингапура, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана прошли подготовку к олимпиадам по точным науками в кампусе Московского физико-технического института. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе центра развития IT-образования вуза.

Школьники с 9 по 20 июня проходили углубленное обучение по физике, математике информатике.

"Ребята жили в студенческих общежитиях и обучались по программе университетского формата - слушали лекции и ходили на семинары, разбирали задачи и олимпиады, осваивали материал, который выходит за рамки школьной программы. Для школьников организовали экскурсии, квесты, конкурсы и кинопоказы", - рассказали в пресс-службе.

Преподавателями у них были члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, а также выпускники российских и зарубежных вузов: МФТИ, МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ, КФУ, Северо-Восточного университета Бостона (США), Университета имени Бар-Илана (Израиль), Политехнической школы (Ecole Polytechnique) и института Vedecom (Франция).

"Желание учиться, развиваться и побеждать в олимпиадах со школьной скамьи не привязано к точкам на карте. Успех в будущем закладывается с ранних лет опытными преподавателями, и, возможно, мы стали свидетелями начала историй многих талантливых ученых", - привели в пресс-службе слова проректора МФТИ Алексея Малеева.