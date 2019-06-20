Воронежские власти выплатят 1 млн рублей многодетной семье погибшей в ДТП с микроавтобусом

ТАСС, 20 июня. Правительство Воронежской области выплатит 1 млн рублей детям Светланы Рыбиной, которая погибла в ДТП 15 июня в Хохольском районе, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"По поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева из резервного фонда региона семье будут выделены средства в размере 1 млн рублей. Деньги будут перечислены в ближайшее время", - говорится в сообщении. Семьи остальных семи погибших в ДТП также получат материальную помощь от правительства области.

Лобовое столкновение Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter произошло на 59-м км дороги Воронеж - Луганск.

У Рыбиной остались пять несовершеннолетних детей и две старшие дочери. Одна из них возьмет под опеку младших братьев и сестер, уточнили в пресс-службе. 10-летняя девочка, также пострадавшая в аварии, находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломами. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

По предварительным данным, водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.