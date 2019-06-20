Губернаторы после "Прямой линии с Владимиром Путиным" рассказали о приоритетах в работе

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Главы регионов России после "Прямой линии с Владимиром Путиным" намерены уделить пристальное внимание решению проблем дефицита врачей, обращения с мусором, обеспечения жителей чистой питьевой водой, строительства детсадов и школ, ремонта дорог. Как сообщили опрошенные ТАСС руководители регионов, в решении этих вопросов им поможет реализация национальных проектов. Президент России Владимир Путин в четверг более четырех часов отвечал в прямом эфире на вопросы россиян. Это была 17-я по счету прямая линия с 2001 года. Моментальные поручения Сразу же после прямой линии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание правительства региона, на котором он дал поручения по всем приоритетам, которые были обозначены в ходе программы. В частности, глава региона обратил внимание на проблемы с вывозом мусора. Проблемы в области здравоохранения, образования, вывоза ТКО будут проанализированы также в Тверской области и Карачаево-Черкесии, сообщили губернаторы регионов Игорь Руденя и Рашид Темрезов.

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Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин отметил в беседе с журналистами, что запросил перечень поступивших вопросов. Он намерен создать мобильную приемную - передвижной центр, в работе которого будут участвовать профильные министры и сотрудники администрации. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в своем аккаунте в Instagram подчеркнул, что в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" были затронуты и актуальные для республики вопросы, решение по которым уже отражено в нацпроектах и работа по их устранению ведется. Одной из наиболее острых проблем, по мнению губернаторов, стал вопрос развития системы здравоохранения. По словам губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, в регионе действует система поддержки врачей и фельдшеров в селах. В частности, в округе компенсируются расходы на съем жилья в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, выплачиваются средства специалистам, которые переезжают работать в села и деревни. В Брянской области в целях решения проблемы дефицита кадров в медицине принята своя программа обеспечения врачей жильем, сообщил после "Прямой линии с Владимиром Путиным" глава региона Александр Богомаз. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь отметил, что в вузах Хабаровска, Благовещенска и Владивостока в два-три раза увеличен целевой набор студентов из ЕАО в медицинские вузы, также в ЕАО предоставили квартиры всем врачам, стоящим в очереди на жилье. В Смоленской области СК РФ начал проверку по жалобе жительницы о сложностях с записью на прием к профильным специалистам в детской поликлинике в городе Рославле. По словам губернатора региона Алексея Островского, эта проблема связана с нехваткой кадров. Он отметил, что близость области к столичному региону сказывается на оттоке кадров, поскольку зарплата в столице выше. Круг вопросов не ограничивался только медициной. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил, что переход на новую систему обращения с мусором является вызовом региону. В области планируется построить экотехнопарк "Шиес", куда будут свозить мусор из Москвы, что вызывает у местных жителей опасения из-за возможных проблем с экологией. Несмотря на имеющиеся разногласия по этому вопросу, нужно реализовать проект строительства экотехнопарка, отметил глава региона. В Кемеровской области корректируется региональная схема обращения с ТКО, сообщил губернатор Сергей Цивилев. По его словам, областные власти стараются лично включиться в решение каждого вопроса. Губернатор Рязанской области Николай Любимов обратил внимание, что остро стоит вопрос материальной помощи многодетным семьям, поэтому поддерживает предложение о повышении размера пособия на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума.

В решении проблем помогут нацпроекты Губернаторы согласны, что в решении местных вопросов поможет выполнение национальных проектов, на важность реализации которых несколько раз обратил внимание президент. Например, губернатор Тульской области Алексей Дюмин сказал, что региональные власти стараются донести до людей цели нацпроектов, а также показать результаты их реализации. Нацпроекты, по мнению главы Республики Коми Сергея Гапликова, помогут в улучшении ситуации в системе здравоохранения, ЖКХ, образования, экологии, доходов населения. Регион уже может продемонстрировать конкретные результаты, в частности, в селе Читаево Прилузского района в новом здании заработал фельдшерско-акушерский пункт, в конце июня планируется открыть ФАП в поселке Ваймес. По мнению врио главы Оренбургской области Дениса Паслера, "решение системных, общих для всей страны проблем лежит в реализации национальных проектов", и базой для позитивных социальных изменений должен стать экономический рост. "Каждый проект - это реальные изменения в развитии территорий. Это отремонтированные дороги, новые школы и детские сады, парки, дворы и спортивные площадки. И увидеть положительные изменения жители Оренбургской области должны уже в этом году", - приводит пресс-служба слова врио главы. Губернатор Кировской области Игорь Васильев в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что нацпроекты повысят качество жизни населения. В Кировской области реализуются 50 проектов, направленных на исполнение 11 национальных проектов. "На реализацию региональных проектов до 2024 года планируется направить 81 млрд рублей. 85% общего объема средств приходится на реализацию пяти национальных проектов, которые касаются развития социальной и транспортной сфер", - уточнил он, отметив, что каждое обращение на линию не останется без внимания. Правительство Орловской области проведет дополнительные проверки по исполнению в регионе майского указа. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, особое внимание будет уделено размерам выплат и заработных плат работников бюджетной сферы. Так, в ходе прямой линии была озвучена информация о том, что учитель из Орла зарабатывает около 10 тыс. рублей. "Действительно, региональная проблематика требует постоянной работы. Мы благодарим федеральный центр и рады, что в рамках национальных проектов мы можем получить дополнительные меры поддержки и решить многие накопившиеся проблемы", - сказал ТАСС Клычков. Проблемы с водой Одной из проблем, к которой несколько раз возвращался президент, стало отсутствие доступа к качественной питьевой воде в селе Каскара в Тюменской области. Губернатор региона Александр Моор в своем видеообращении отметил, что у 90% жителей региона есть доступ к качественной питьевой воде, 20% их них получили его за последние 15 лет. В 2019 году планируется обеспечить все населенные пункты численностью населения от 200 человек павильонами с питьевой водой. В сентябре или октябре текущего года планируется заключить концессионное соглашение по реконструкции водопровода в Тюменском районе, на территории которого находится Каскара, для решения проблемы.