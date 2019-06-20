Вице-премьера Италии Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира

РИМ, 21 июня. /ТАСС/. Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира. Как сообщает в четверг газета il Giornale, данная инициатива принадлежит члену правления партии "Альтернатива для Германии" Беатрикс фон Шторх.

"В качестве министра внутренних дел он сделал большой вклад в обеспечение безопасности и стабильности Европы. А, закрыв итальянские границы [морские порты], остановил нелегальную миграцию в Европу", - приводит издание слова политика.

Она также добавила, что благодаря такой "честной и решительной" политике Сальвини спас тысячи жизней. "Никто больше не тонет в Средиземноморье, и незаконный бизнес перевозки нелегалов пресечен. Поэтому предлагаю кандидатуру Сальвини на получение Нобелевской премии мира", - объявила фон Шторх.

При этом "Джорнале" не уточняет, чем подкреплено ее предложение, начался ли сбор подписей в поддержку кандидатуры итальянского политика и направлено ли соответствующее обращение в Нобелевский комитет. "Альтернатива для Германии" выступает союзником и единомышленником по многим вопросам в Европе партии "Лига", которую возглавляет Сальвини.

Стоп на "морском маршруте"

С тех пор как Маттео Сальвини занял чуть более года назад пост главы МВД, число прибывающих по морю в Италию мигрантов снизилось почти на 90% по сравнению с 2018 годом. Если тогда на итальянских берегах за первые шесть месяцев года высадились 16 тыс. человек, сейчас эта цифра едва превышает 2 тыс. человек.

Сальвини объявил о запрете на заход в порты Италии судов со спасенными мигрантами на борту. Недавно правительство республики одобрило декрет, предусматривающий наложение штрафов - от €10 тыс. до €50 тыс. - за несанкционированный заход судов в итальянские территориальные воды и порты. Хотя в тексте документа не упоминаются мигранты, новые меры касаются в основном неправительственных организаций. Именно они в основном занимаются оказанием помощи терпящим бедствие в Сицилийком проливе, отделяющем южные итальянские берега от Ливии, откуда отплывают выходцы из африканских стран.

Так, судно Sea Watch 3 с 43 мигрантами на борту на протяжении недели находится в море на подходе к итальянскому острову Лампедуза, не имея разрешения на заход. Всего 12 июня было спасены 53 человека, 10 из которых женщины, несовершеннолетние и больные, были доставлены с разрешения итальянских властей на берег. Сразу после оказания помощи мигрантам экипажу предложили доставить их в Триполи, чего сделано не было. Международные организации призывают европейские власти незамедлительно найти безопасный порт для высадки людей.

НПО утверждают, что с начала года в Сицилийском проливе погибли более тысячи человек, что в соотношении с общим числом отплывающих из Ливии получается намного больше, чем ранее. За свою жесткую линию Сальвини подвергается острой критике оппозиции, правозащитных организаций, а также представителей Римско-католической церкви. Папа Римский Франциск постоянно говорит о необходимости "не закрывать порты, а строить мосты".