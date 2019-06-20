Медведев выступит на конференции "Россия - Африка" и форуме по кибербезопасности

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу примет участие в двух международных форумах, проходящих в Москве. Председатель правительства выступит на экономической конференции "Россия - Африка" и на Международном конгрессе по кибербезопасности, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, поступившем в ТАСС.

Организаторы конференции "Россия - Африка" рассчитывают, что ее проведение станет важным этапом в преддверии политического саммита Россия - Африка и сопутствующего ему экономического форума, которые пройдут в Сочи в октябре. На нынешнем форуме планируется обсудить партнерство России с развивающимися странами в эпоху развития протекционизма. Особое внимание уделяется российско-африканскому практическому взаимодействию в финансовом секторе, энергетике, горнодобывающей промышленности, железнодорожной инфраструктуре, цифровых технологиях, кибербезопасности, здравоохранении, образовании, продовольственной безопасности. Медведев, как ожидается, выступит и на ежегодном собрании акционеров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк).

В программе премьер-министра также значится выступление на основной пленарной сессии "Безопасный цифровой мир - будущее или утопия?" Международного конгресса по кибербезопасности.

Второй международный конгресс по кибербезопасности, организованный Сбербанком, открылся в четверг. На нем эксперты обсуждают выработку системных подходов к оценке рисков глобальных технологических трендов с точки зрения киберуязвимости.