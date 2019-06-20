Международная программа развития СМИ требует расследования преступлений против журналистов

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Мировое сообщество не должно ослаблять внимания к расследованию преступлений, которые были совершены против журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности. Об этом заявили участники совещания руководства Международной программы развития коммуникации (МПРК), завершившегося в четверг в Париже.

Выступая перед членами бюро и руководителями национальных комиссий программы, ее председатель Анна Брандт отметила особую актуальность этой задачи. "Деятельность МПРК в защиту журналистов приобретает в современных условиях особую важность", - указала она.

Согласно данным, приведенным на парижском совещании, за последние 12 лет в мире при выполнении своих профессиональных обязанностей погибли более 1 тыс. работников прессы. Между тем по состоянию на этот день до конца расследованы только 115 случаев гибели журналистов. "Убийство журналиста не должно оставаться безнаказанным", - неоднократно подчеркивала в своих выступлениях с высокой международной трибуны генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Участники парижского совещания высказались за расширение взаимодействия всех международных организаций в деле защиты прав журналистов, свободного доступа к информации. В настоящее время, отмечалось на встрече, в 43 развивающихся странах проводится сбор данных о гарантиях деятельности "четвертой власти". Первые итоги этого мониторинга МПРК планирует подвести в июле.

На парижской встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями также и по другим вопросам, включенным в повестку дня международного сообщества в сфере информации. В следующем году, напомнил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, представляющий Россию в Межправительственном совете МПРК, исполнится 40 лет с момента создания этой международной программы. У ее истоков стояли нобелевские лауреаты - знаменитый международный посредник, бывший министр иностранных дел Ирландии Шон Макбрайд и один из самых читаемых авторов XX столетия, колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес.

"Созданная при активном содействии ЮНЕСКО, международная программа и сегодня остается ключевой структурой поддержки прессы, - заметил Гусман. - Об этом свидетельствуют факты, прозвучавшие в выступлениях ее руководителей и наблюдателей от неправительственных организаций". За время своей деятельности МПРК направила на поддержку средств массовой информации более $120 млн. Было спонсировано около 2 тыс. проектов развития СМИ, реализуемых в странах Азии, Африки, Латинской Америки.