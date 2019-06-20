Лидеры 28 стран ЕС поужинали спаржей с лососем, ростбифом и клубнично-лаймовым десертом

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза приступили к самому сложному вопросу саммита - определению кандидата на пост председателя Еврокомиссии - за ужином, меню которого состояло из спаржи с лососем, ростбифа и десерта в виде клубнично-лаймового тарта. Об этом журналистам на полях саммита рассказал в четверг вечером источник в Евросовете.

"Начался ужин. Меню состояло из спаржи с копченым лососем, ростбифа и клубнично-лаймового тарта", - сказал он.

Саммит лидеров стран ЕС продолжается в Брюсселе уже более 10 часов и, скорее всего, не скоро завершится, так как участники только час назад приступили к главной теме встречи - согласованию кандидата на пост главы Еврокомиссии. Более того, по прогнозам европейских источников, главам государств и правительств вряд ли удастся решить этот вопрос на нынешнем саммите.