{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В работе Netflix произошел сбой

В Великобритании, Германии, Нидерландах и Франции больше всего жалуются на неполадки

ТАСС, 21 июня. Проблемы в работе американского сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в ночь на пятницу в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

"Проблемы в работе Netflix наблюдаются с 18:37 [четверга] по времени Восточного побережья США (01:37 мск пятницы)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в Великобритании, Германии, Нидерландах и Франции. С проблемами также столкнулись в США и Канаде. О сбоях в России пока не сообщается.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром сайта Netflix (около 41%), еще около 30% жалуются на отсутствие соединения и порядка 28% не могут смотреть видео.

Теги
КанадаСШАГерманияНидерландыФранция
Семьям погибших при крушении Як-18 под Хабаровском летчиков выплатили по 1 млн рублей
Авиакатастрофа произошла в апреле 2019 года
Читать полностью