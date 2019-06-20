Семьям погибших при крушении Як-18 под Хабаровском летчиков выплатили по 1 млн рублей

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Власти выплатили по 1 млн рублей семьям двух летчиков, погибших в апреле при крушении самолета Як-18 в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в администрации Хабаровского района, на территории которого разбился самолет.

"Членам семей погибших в авиакатастрофе в селе Калинка выплачены единовременные пособия. Из резервного фонда правительства Хабаровского края на выплаты гражданам выделено было по 1 млн рублей на семью. Деньги доведены до людей", - сказали в администрации.

Самолет Як-18 разбился 27 апреля после взлета с посадочной площадки аэродрома Калинка. Погибли президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин и владелец самолета Сергей Ланкин. Оба были опытными летчиками. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц").

Левшин был организатором акции "Эскадрилья героев", в рамках которой в День Победы над Хабаровском пролетали самолеты, на фюзеляжах которых размещались фотографии военных летчиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. В 2019 году акция должна была состояться в третий раз, ее отменили. Ланкин также участвовал в этой акции.